Marusic, paura in Serbia: "Aggredito con una pistola alla testa"

Momenti di terrore per Adam Marusic e la sua famiglia. Il giocatore della Lazio, in campo nella vittoria contro il Sassuolo, sarebbe stato aggredito da alcuni malviventi qualche giorno prima in Serbia. A raccontare dell'aggressione, in cui è stato coinvolto il calciatore, è stato proprio il suo agente, Uros Jankovic a vijesti.me. Sul portale serbo il procuratore dell'esterno biancoceleste ha raccontato quei frangenti di paura in cui diversi aggressori avrebbero puntato la pistola alla testa e al petto di Marusic all'uscita da un ristorante a Belgrado, in una serata passata a festeggiare il suo compleanno con la moglie, la madre e Jankovic appunto.