Sarri, Bologna-Lazio: "Preso gol banale, segniamo poco. Milinkovic? Manca"

Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Dazn la brutta sconfitta della sua Lazio rimediata in casa del Bologna che è passato grazie alla firma di Ferguson. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: “Abbiamo fatto un buon primo tempo. Il gol è stato preso in maniera troppo leggera e banale, a volte abbiamo degli approcci brutti. Poi abbiamo fatto fatica a reagire”. Sarri ha poi aggiunto: “Pochi gol? Bisogna rifletterci. Il modo di giocare è simile a quello dello scorso anno, quindi è difficile capire perché ci sia una differenza così”. Poi sul secondo tempo ha affermato: “Nel secondo tempo non ho visto cinque palle gol del Bologna. Ci siamo fatti prendere dalla frenesia, non avevamo più le misure di prima e il gol ci ha un po’ frastornato”.