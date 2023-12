Lazio-Genoa, quanti indisponibili: Vecino escluso per motivi disciplinari

Si apre il sipario sugli gli ottavi di finale della Coppa Italia e ad entrare in scena ci penseranno Lazio e Genoa all’Olimpico. Per i biancocelesti sarà l’esordio nel torneo, mentre i rossoblu ha già passato due turni, battendo Modena e Reggiana. Chi si qualificherà per i quarti, affronterà la vincente del match tra la Roma e la Cremonese , con le probabilità di vedere il derby che sono molto alte.

Sarri però dovrà fare a meno di molti titolari e non figura tra i convocati neanche Matias Vecino, escluso per motivi disciplinari. Indisponibili Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Luis Alberto per infortunio, out anche Zaccagni per squalifica. Un bel banco di prova per i biancocelesti che hanno ritrovato la vittoria anche in Serie A.

Coppa Italia, Lazio-Genoa: i convocati

Queste le scelte di Sarri per il match della Lazio contro il Genoa: