Lazio, le condizioni di Immobile: quante partite salta

La Lazio fa i conti con l'infortunio di Ciro Immobile. I biancocelesti, durante il match vinto in casa dell'Empoli con il risultato di 2-0, hanno perso l'attaccante e Luis Alberto nel giro di 5' nel primo tempo. Il centravanti azzurro si è accasciato a terra dopo 22' lasciando il posto a Castellanos, mentre lo spagnolo ha lasciato il posto a Kamada per via di un problema muscolare.