Il Giappone esclude Kamada: non convocato per la Coppa d’Asia

Primo colpo di scena in vista della Coppa d'Asia: il Giappone ha escluso Kamada. Il centrocampista della Lazio non è stato convocato per il torneo in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio in Qatar. Una brutta notizia per lui, tanto meno per Sarri che potrà averlo a disposizione per le prossime partite, viste già le varie assenze, come quella di Luis Alberto. L'ex Eintracht Francoforte non si è ancora ambientato in Serie A e in questa prima parte di stagione ha realizzato solo una rete, contro il Napoli. Numeri al di sotto delle aspettative, visti i suoi precedenti in Bundesliga. Questo calo di prestazioni gli è costato la presenza nella lista dei 26 del CT Hajime Moriyasu.