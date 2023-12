Infortunio Luis Alberto, c'è lesione: il rientro con la Lazio e Immobile...

Piove sul bagnato per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste nell'ultima partita vinta contro l'Empoli, ha perso in pochi istanti sia Ciro Immobile che Luis Alberto. Se per il centravanti il club aveva già diramato un comunicato con i relativi tempi di recupero, stavolta è toccato al centrocampista spagnolo. L'allenatore toscano sicuramente non lo avrà a disposizione per la gara col Frosinone.