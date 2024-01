Lazio, quando rientrano Immobile e Luis Alberto? I tempi di recupero

Lazio, come stanno Immobile e Luis Alberto

Le notizie che giungono, però, non sembrano molto confortanti: sia Immobile che Luis Alberto, infatti, dovrebbero dare forfait anche per il prossimo impegno in Friuli. Entrambi hanno svolto seduta di allenamento differenziata: se il capitano della Lazio, nella mattina, si è visto per una sgambata, lo spagnolo invece ha testato le sue condizioni fisiche nel pomeriggio. Tutti e due i calciatori andranno avanti con il percorso riabilitativo: per Immobile la speranza sarebbe quella di tornare in campo, seppur non al top della forma, per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma la prossima settimana. L'obiettivo del centrocampista, seppur ad oggi complicato, sarebbe invece quello di farcela per le Final Four Supercoppa Italiana. Chi è ormai tornato in gruppo è invece Alessio Romagnoli, che tornerà tra i convocati per la sfida di Udine. A disposizione di Sarri ci sarà anche Luca Pellegrini, uscito malconcio dalla gara col Frosinone, ma per lui nessuna lesione, e dunque, nessun dubbio per la convocazione.