Felipe Anderson, l’Al-Shabab offre 10 milioni ma a Lotito non bastano

ROMA - Tra il mercato e il derby c’è di mezzo l’Udinese. Probabilmente il pensiero più importante dei tre per la Lazio. Maurizio Sarri rischia di chiudere il girone d’andata con dieci punti in meno rispetto al giro di boa dell’ultimo campionato, in Friuli cerca la terza vittoria consecutiva, la seconda in trasferta dopo aver espugnato Empoli prima di Natale. La settimana che si apre è cruciale, la data cerchiata in rosso sul calendario è quella di mercoledì, con un derby di Coppa Italia che attrae e distrae allo stesso tempo. Ma le priorità sono dettate solamente dalla classifica: quest’anno è la Lazio a inseguire il quarto posto, sbagliare ancora significherebbe un ulteriore assottigliamento delle speranze, all’alba del girone di ritorno. Il tutto mentre il mercato ha cominciato a bussare alla porta di Formello, anche se il ds Fabiani - al momento - non sembra intenzionato ad aprire ad alcuna trattativa.