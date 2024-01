Perché Huijsen è su Marte: il rigore, il Var e lo sfottò Lazio alla Roma

In un derby basta una piccola scintilla per far scoppiare un incendio, soprattutto se in palio c'è una semifinale di Coppa Italia . E a far prendere fuoco all'Olimpico è stata la decisione di Orsato di assegnare un rigore contro la Roma , con l'aiuto del Var , per un fallo di Huijsen su Castellanos . Al monitor nessun dubbio: il difensore, in prestito dalla Juve, arriva in ritardo e commette fallo sull'attaccante. Ma allora perché l'olandese è finito su Marte nell'ironico post della Lazio? Facciamo un passo indietro.

Mourinho contro Orsato: "Rigore del calcio moderno"

La prima fiamma è divampata dopo le dichiarazioni di Mourinho nel post partita: "Abbiamo perso la partita per un rigore da calcio moderno. Un penalty da Var, che l'arbitro in campo non ha dato da tre metri di distanza". Poi l'allenatore ha proseguito, prendendosela con la direzione di Orsato: "Il fallo è di un bambino top (Huijsen) che ha 55 minuti di Serie A. Sulla rimessa laterale prima, non è possibile fare quello che abbiamo fatto. In partite di questo tipo, chi segna prima è privilegiato. Chi gioca in casa ha un vantaggio, perché scompaiono più palloni. La squadra che segna per prima con Orsato vince, perché poi non lascia più giocare". Dichiarazioni dure, nonostante dalle immagini si veda chiaramente l'intervento in ritardo sull'attaccante biancoceleste. E non è tardata ad arrivare la risposta di Sarri e anche del club, che ha voluto replicare con un riferimento ironico a una particolare coreografia...