Tare: "Con Sarri è difficile creare un rapporto. Ovunque è stato..."

Il dirigente ha quindi svelato qualch aneddoto di mercato : " Hernanes fu il mio primo grande colpo. Tutti erano convinti che non lo avrei portato alla Lazio perché aveva tante squadre su di lui, ma in 8 giorni in Brasile conobbi il suo agente e riuscii a convincerlo. Su di lui c’era un’altra trattativa con il Lione, non sapevo che ci fosse questa cosa parallela. Hernanes però ci preferì per la passione. I miei più grandi rimpianti sono invece Cavani e Kim , che poi andò al Fenerbache".

Tare: "Non so se tornerei alla Lazio"

Infine Tare ha parlato del suo futuro: "Non so se tornei alla Lazio, in questo momento non è la mia priorità. Volevo lasciare la Lazio al suo top. La mia ultima partita della Lazio me la immaginavo con l'Olimpico tutto esaurito e piansi con mia moglie perchè in quel Lazio-Cremonese era davvero pieno lo stadio. Era una piccola cosa che mi diceva di aver preso la decisione giusta".