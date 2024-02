Sarri, altro schiaffo alla Lega Serie A: "Nuova imboscata"

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Bologna . L'allenatore biancoceleste è tornato a tirare bordate alla Lega Serie A per la scelta di far disputare l'incontro di domenica alle 12.30 dopo la sfida in Champions League contro il Bayern Monaco giocata nella serata di mercoledì.

Lazio, Sarri e "l'imboscata" della Lega

L'allenatore biancoceleste si è espresso così sulla situazione: "Dobbiamo andare avanti gara dopo gara, senza guardare nulla e nessuno. Ringraziamo sentitamente la Lega Serie A perché ci ha teso un'altra imboscata facendoci disputare un'altra gara alle 12.30 dopo una gara Champions League giocata mercoledì sera. L'obiettivo oggi è la partita, senza pensare al passato né al futuro. C'è solo la partita".

La Lazio, per 9/11, è la stessa vista col Bayern Monaco: "In questo momento non abbiamo molte possibilità di rotazione, bisognerà stringere i denti, senza cercare alibi". Infine sul Bologna, in piena lotta per un posto in Champions League: "In questo girone di ritorno riesce a tenere più possesso palla, più palleggio. E mantiene sempre un ottimo equilibrio: sarà una gara complicata".