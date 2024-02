Sarri non parla dopo il ko col Bologna, Lazio in silenzio stampa: il motivo

Lazio-Bologna, Sarri non parla

Al termine della sfida Maurizio Sarri, che prima di scendere in campo aveva criticato la Lega Serie A, si sarebbe dovuto presentare per rispondere, come di consueto, alle domande inerenti alla partita appena conclusa. Ciò non è successo in quanto la Lazio ha voluto prendere posizione contro la direzione arbitrale di Fabio Maresca, decidendo dunque di restare in silenzio stampa dopo il ko. La società ha infatti comunicato che oltre a Sarri, nessun tesserato parlerà nel post partita per evitare di commentare alcune decisioni del direttore di gara della sezione di Napoli.