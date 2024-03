Sarri fuori dal sogno Champions: "Stasera il Bayern ha fatto il Bayern..."

Sarri: "Bene il percorso in Champions"

Sarri risponde così alla domanda sul cambiare idea di calcio nel momento di difficoltà: "Neanche per sogno. Un'altra intensità ti permette di aggredire quando fanno tre tocchi ed escono palla al piede. Il bilancio rimane positivo, siamo una squadra che riesce a fare più vittorie che sconfitte in questa competizione. Tornare in Champions l'anno prossimo? Siamo al limite, in campionato non siamo stati al massimo. Bene in Champions e Coppa Italia, ora ritorniamo con la testa al campionato per provare a fare meglio".