Sarri-Lazio, è finita! Il tecnico si è dimesso

Dimissioni Sarri, come si è arrivati alla decisione

La decisione di dimettersi da allenatore della Lazio, arriva durante una stagione più che complicata in biancoceleste. Dopo aver raggiunto il secondo posto alle spalle del Napoli lo scorso anno, il mercato non ha infatti soddisfatto quelle che erano state le richieste dell'allenatore, con la cessione pesante di Milinkovic-Savic. In campionato il crollo è stato evidente, con i biancocelesti che sono precipitati al nono posto in classifica dopo l'ultima sconfitta casalinga contro l'Udinese. In Europa il percorso è invece stato buono, con gli ottavi di finale alle spalle dell'Atletico Madrid e l'eliminazione contro un colosso come il Bayern Monaco. Sarri lascia con una semifinale di Coppa Italia ancora da giocare contro la Juventus.