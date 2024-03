Lotito al TG1 rivela: "Sarri è stato tradito”. Sul nuovo allenatore...

ROMA - La Lazio si prepara ad affrontare il rush finale di stagione tra campionato e semifinale di Coppa Italia sotto la guida di Giovanni Martusciello dopo le dimissioni shock di Maurizio Sarri . L'addio dell'ex allenatore della Juventus ha preso tutti in contropiede soprattutto il presidente Claudio Lotito che, intervistato sulla Rai al TG1, ha raccontato come ha vissuto quelle ore parlando anche del futuro della sua squadra.

Lotito: "Sarri è stato tradito"

"L'addio di Sarri non era preventivato, è stato un fulmine a ciel sereno. Ero in commissione finanza quando ho ricevuto la notizia. È stato tradito dai comportamenti di alcune persone, c'è qualcosa di "strisciante" all'interno del gruppo. Una squadra che vince con il Bayern e perde con l'Udinese, c'è da farsi una domanda e dare una risposta".

Martusciello ed il futuro

"Non c'è una scadenza. Qui non siamo a rischiatutto, non c'è il totonome. Questa squadra ha bisogno di un allenatore che utilizzi sia il bastone che la carota. Da oggi la squadra è arbitro di se stesso, non ha più alibi da scaricare su altre persone".