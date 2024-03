Martusciello, eremita a Formello: via anche lo staff di Sarri. Lazio-Tudor...

Al momento l'ipotesi che starebbe prendendo corpo sarebbe quella di vedere presto Igor Tudor come allenatore della Lazio. I discorsi starebbero proseguendo con il croato, reduce dall'esperienza Olympique Marsiglia e che in Italia ha già rivestito il ruolo di allenatore all' Udinese prima e all' Hellas Verona poi, con in mezzo l'esperienza da vice di Andrea Pirlo alla Juventus .

L'ex difensore avrebbe dato già la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di tecnico della Lazio: si starebbe cercando di limare tutti i dettagli di un contratto che dovrebbe legare Tudor al club del patron Claudio Lotito fino al 30 giugno 2025 (dunque per la fine di questa stagione più la prossima). E proprio con Lotito (che conosce bene l'agente dell'ex Marsiglia, Anthony Seric, per aver giocato nella stagione 2004-2005 con la maglia della Lazio), in quel di Roma, potrebbe incontrarsi in queste ore l'allenatore per dare un'accelerata alla trattativa. Situazione in divenire, dunque: sono pronte ulteriori novità sul futuro della panchina biancoceleste.