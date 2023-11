Ha giocato sei anni in Serie A, ora tratta col Napoli per Tudor: lo riconosci?

Un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, a maggior ragione da campioni d'Italia in carica. Il Napoli , dopo il ko rimediato al Maradona contro l' Empoli , sembra aver deciso: via Rudi Garcia . L'amore con l'allenatore francese sembra non essere mai sbocciato, a testimoniare ciò i vari screzi con alcuni calciatori (vedi Osimhen e Kvaraskhelia ) e i risultati deludenti. Tra le alternative al vaglio di Aurelio De Laurentiis come nuovo tecnico c'è anche Igor Tudor , che al momento sembra essere in pole position rispetto agli altri. Colloqui in corso con l'ex tecnico del Marsiglia : a rappresentarlo un ex calciatore, suo connazionale, che per sei anni ha calcato i campi di Serie A , indossando le maglie di Verona, Brescia, Parma e Lazio. Nazionale croato, è stato anche convocato in tre Mondiali senza però mai giocare.

Napoli, chi è l'agente di Tudor

Lui è Anthony Seric, terzino sinistro di origini croate ma cresciuto nei primi in Australia. Infatti, lui è nato a Sydney e i primi calci a un pallone li ha mossi proprio in un istituto australiano. Negli annu successivi è tornato a vivere in Crozia, a Spalato, dove nel 1996 ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico. Nei tre anni in cui ha modo di giocare con la formazione biancorossa è stato addocchiato e selezionato dagli scout del Verona che l'hanno portato in Italia. In Serie A è rimasto per sei stagioni passando, senza però lasciare grandi ricordi, anche a Brescia, Parma e Lazio in prestito. Poi è stato ceduto in Grecia al Panathinaikos, poi Turchia, di nuovo il ritorno a casa in Croazia e a chiudere in Portogallo. Nel suo palmares un campionato turco col Besiktas e una coppa croata con l'Haiduk. Una volta che ha messo col calcio giocato ha intrapreso la carriera da agente e ora è lui a trattare il futuro del tecnico nelle ultime ore accostato al Napoli.