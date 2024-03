Sarri, addio alla Lazio è ufficiale: ecco il nuovo allenatore, il comunicato

L'avventura di Sarri alla Lazio

Sarri è sbarcato a Roma, sponda Lazio, a giugno 2021 debuttando sulla panchina biancoceleste poi ad agosto con la vittoria in campionato sul campo dell'Empoli. Nella prima stagione nel club capitolino, il tecnico ex Juventus ha chiuso la Serie A al quinto posto, uscendo dall'Europa League nel doppio confronto con il Porto nella fase ad eliminazione diretta. Nella stagione successiva, invece, la Lazio è arrivata seconda in campionato al termine di una positiva annata, condizionata però dal deludente rendimento europeo: fuori prima dall'Europa League e poi dalla Conference. Nella stagione attuale, infine, i biancocelesti hanno avuto un rendimento molto altalenante e ora occupano la nona posizione in classifica con 40 punti, dopo aver perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A. Una settimana fa, inoltre, sono stati eliminati agli ottavi di Champions League dal Bayern Monaco dopo un discreto percorso nella massima competizione europea per club.