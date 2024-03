Tudor, prime parole da laziale e le 3 volte Juve: "Penso che faremo in fretta"

Lazio, Tudor si presenta

Queste le prime parole di Tudor da tecnico della Lazio ai canali ufficiali del club: "Non servivano motivazioni particolari per venire qui: è un club prestigioso, per tutti quelli che fanno questo lavoro venire alla Lazio è una cosa bella e stimolante. La Lazio è una squadra prestigiosa, con giocatori forti, una tifoseria speciale: non si può non accettare di venire qui e far parte di questo club, di questa città. Ho trovato strutture belle, qui si può lavorare bene, ci sono tutti i presupposti. C'è serietà, un'organizzazione del club semplice come piace a me, è come una famiglia". Tudor ritrova Casale (dopo l'esperienza al Verona) "un ragazzo d'oro, un giocatore forte che sarà sicuramente utile" e Guendouzi (avuto al Marsiglia) "un vincente, ha la mentalità pazzesca che ci vuole in queste squadre".