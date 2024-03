Tudor-Lazio, è ufficiale: la prima sfida sarà contro la Juventus

Nuova avventura in Italia per Igor Tudor. L'allenatore croato ha seguito l'ultimo match della Lazio da Spalato e da poco è atterrato a Roma per iniziare il suo lavoro con i biancocelesti. Dopo le dimissioni di Sarri e le parole di Martusciello nel post gara contro il Frosinone, Lotito ha trovato in poco tempo la soluzione ideale per la panchina del club capitolino. L'ex Marsiglia ha lasciato l'Olympique a giugno 2023 ed è rimasto un anno senza panchina fino alla chiamata della Lazio.

Lazio, è arrivato Tudor

La Lazio con alcuni tifosi al seguito ha accolto Igor Tudor a Fiumicino e gli ha fatto scattare subito la foto di rito con la sciarpa biancoceleste. Il club ha poi postato il suo arrivo all'aeroporto con la scritta "Welcome". Per il tecnico in serata è arrivata anche l'ufficialità dopo la firma sul contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2025, con opzione per prolungare fino al 2026. Un ritorno in Italia dopo le esperienze con Udinese, Verona e da vice Pirlo con la Juve. Per l'allenatore esordio in campionato il 30 marzo proprio da ex contro i bianconeri di Allegri.