Tudor e la frase su Real e City: "Quando la Juve gioca così..."

“Ci sono stati un po’ di problemi, abbiamo fatto un buon primo tempo e un brutto secondo tempo. La Juve è stata diversa rispetto a tre giorni fa in campionato. Noi tre giorni fa abbiamo speso tanto e probabilmente era troppo per noi affrontare questa Juve. Poi abbiamo avuto gli infortuni di Zaccagni e Patric. Abbiamo un po’ mollato e poi la fisicità della Juve è impressionante, ci hanno messo sotto però ci sta. È finita 2-0 che è un risultato che tiene tutto aperto in vista del ritorno. Abbiamo avuto personalità nel primo tempo, Isaksen e Marusic per esempio hanno fatto solo due allenamenti con me, hanno ancora nel sangue il passato e ci vorrà tempo. C’è stata una differenza enorme anche di gamba che si è sentita soprattutto nel secondo tempo". Lo ha detto il tecnico della Lazio Igor Tudor ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta subita in casa della Juventus (2-0) nella semifinale d'andata di Coppa Italia.