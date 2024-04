Tudor: "Rovella e Pellegrini carichi per il derby". Poi l'elogio a De Rossi

Le parole di Tudor in conferenza

Su De Rossi: "De Rossi ha fatto un buon lavoro, sarà molto difficile. A me è sempre piaciuto, ha dei valori che sono quelli giusti. La Roma è molto interessante, con un'idea giusta per quella che è la rosa, di qualità. Siamo sulla strada giusta, vedo i giocatori convinti". Infine, ha aggiunto: "Atmosfera derby? Non sono neanche andato in centro se non per una cena, sono abbastanza isolato qua. Capisco però l'importanza della gara per la città e voglio viverla in maniera giusta. Non vedo l'ora che la gara inizi. Spero che gli arbitri possano fare un buon lavoro nel derby. È una partita importante, ma voglio sdrammatizzare. Lavoro per migliorare sempre la squadra, non mi accontento mai. Sono sempre innamorato dei miei giocatori, li considero sempre i più forti".