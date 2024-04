Tudor: "Questa Roma era troppo. Immobile fuori? Vi spiego"

Roma-Lazio, le dichiarazioni di Tudor

Queste le parole dell'allenatore della Lazio: "C'è mancata un po' di lucidità negli ultimi metri, i tre davanti devono fare la differenza. Questa Roma era troppo per questa gara, gli facciamo i complimenti e ci mettiamo a lavorare. Triplo cambio a fine primo tempo? Immobile e Romagnoli hanno avuto dei problemini, Isaksen per scelta tecnica. Devo conoscere meglio la squadra, non si possono cambiare le cose in pochi giorni. Dobbiamo migliorare perché per reggere un calcio intenso bisogna fare mesi di lavoro. Ci sono giocatori che interpretano la loro posizione nel modo in cui sono stati abituati in questi anni. Non è facile aggredire i giallorossi. Noi abbiamo sofferto molto la fisicità e non siamo stati bravi sulle respinte. Non vedo l'ora di mettermi a lavorare per preparare la prossima gara".