Zaccagni-Lazio, rinnovo ufficiale e parole al miele: "Voliamo alto insieme"

La telenovela Zaccagni si è conclusa nel migliore dei modi per la Lazio. Il club biancoceleste ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con l'esterno per il rinnovo contrattuale, che lo legherà fino al 2029 con la sua attuale società. Il calciatore ha commentato così la notizia sui social: "Vesto questa maglia dal 31 agosto del 2021 e la vestirò ancora per molti anni. Sempre con l'orgoglio di chi crede che avendo come simbolo un'aquila, non si può fare altro che volare più in alto. Insieme". Un punto di svolta fondamentale per la carriera di Zaccagni, che rilancia le ambizioni dei biancocelesti in vista della prossima stagione e mette in archivio una questione che poteva diventare esplosiva per la Lazio, sollecitata più volte ad accordarsi per il rinnovo dal procuratore del giocatore.