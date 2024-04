Zaccagni, niente Juve: ufficiale il rinnovo con la Lazio

Zaccagni, le parole di Fabiani

Il contratto di Zaccagni, per il quale si erano rincorse le voci su un possibile interessamento della Juventus e della Fiorentina, era in scadenza nel 2025. Il ds Fabiani in mattinata aveva dichiarato che "con Zaccagni c’è stata una stretta di mano, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito. A stretto giro ci sarà l’ufficialità. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci teneva tantissimo a rimanere alla Lazio. Noi vogliamo gente così mentalizzata che vogliono dare tutto per questa società". Il giocatore di Tudor in stagione fino a questo momento ha collezionato 31 presenze complessive condite da cinque gol e un assist tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana.