Sarri, lutto in famiglia: il cordoglio di Lotito e della Lazio

Grave lutto per Maurizio Sarri, ex tecnico tra gli altri di Napoli, Juventus e, in ultimo, Lazio. Nelle scorse ore è infatti scomparsa la mamma dell'allenatore toscano, Clementina. Una dolorosissima perdita, che ha portato ad un'ondata di messaggi di vicinanza per Sarri. Tra questi anche quello della Lazio.

Lutto per Sarri, il cordoglio di Lotito e Lazio

Ci sono cose ben più importanti del calcio, come in questo caso, e nonostante il tecnico si sia lasciato poco tempo fa col club biancoceleste, è stato immediato il tweet di cordoglio da parte della presidenza e dell'intera società, con un emozionante messaggio: "Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell’amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari".

Le condoglianze del Napoli

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi familiari per la scomparsa della cara mamma Clementina." - il tweet di cordoglio del Napoli e del presidente De Laurentiis.