Tudor, aneddoto su Palladino: "In Primavera quando ero alla Juve, ecco com'era"

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Lazio, gara in programma sabato 4 maggio alle 18 per il 35esimo turno di Serie A. Per i biancocelesti, reduci da tre vittorie consecutive in campionato dopo il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia, sarà l'occasione di continuare la propria rincorsa europea, con l'attuale settimo posto in classifica a quota 55 punti.