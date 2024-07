Immobile, fine corsa: la Lazio parte per il ritiro senza il suo capitano

La Lazio è partita questa mattina per raggiungere Auronzo di Cadore dove svolgerà il ritiro pre campionato. Nessuna novità sin qui se non che all'appello non è stato visto Ciro Immobile. "In condizioni normali partirà per Auronzo di Cadore, se dovesse cambiare qualcosa non partirà" aveva detto il ds Angelo Fabiani nella conferenza stampa di mercoledì, quando ha presentato Noslin. Un segnale importante di quale possa essere il futuro del capitano biancoceleste in procinto di lasciare la Capitale dopo 8 stagioni.