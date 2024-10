Douglas Luiz, furia Lazio. Fabiani: "Var, Avar, mettessero anche l'Avatar"

Fabiani furioso dopo Juve-Lazio

Fabiani è un fiume in piena e anche a DAZN esprime tutto il proprio dissenso: "Quello che è successo è un male per il calcio perché lo hanno visto milioni di tifosi, poi è inutile che fanno interviste su interviste e se la rigirano come gli pare. Come si fa a non chiamare l'arbitro per il pugno di Douglas Luiz a Patric e non sanzionarlo per condotta violenta? Serve uniformità su questi episodi, altrimenti diventa un problema. Detto questo poi l'arbitro ha anche fatto bene e faccio anche i complimenti alla Juventus per la vittoria". E ancora sull'ipotesi del Var a chiamata: "Ognuno dice una cosa diversa dall’altra e questa uniformità non c’è. Allora facciamo una cosa, aboliamo questo Var. Mi si viene a dire di mettere anche la chiamata delle società. E allora ho fatto una battuta, la chiameremo Avatar, saremo su Scherzi a Parte, le partite non finiranno mai".