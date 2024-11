Baroni: "Lazio, non guardare la classifica". Il ds Cagliari: "L'arbitro ci ha penalizzato"

ROMA - Vince la Lazio che chiude l'11° tunro di Serie A con il 2-1 sul Cagliari che vale il terzo posto in classifica. Nel post partita Baroni si gode il successo e l'ottimo momento, analizzando la vittoria contro i rossoblù e l'importanza dei cambi con il rigore decisivo realizzato da Zaccagni da poco entrato in campo: "E' normale, ho dei giocatori bravi. C'erano fuori Zaccagni, Pedro, Tchaouna, Vecino. Per me sono giocatori titolari. io devo fare i complimenti alla squadra. Anche se non eravamo puliti come altre volte, è venuta fuori la voglia di soffrire, la grinta, la voglia. Quando si giocano partite così riavvicinate questo aspetto è importante, complimenti ai ragazzi perché era una partita difficile. L’uscita di Guendouzi ti fa capire quanto i ragazzi vogliano giocare. Mi piace il suo atteggiamento e gliel’ho detto a fine partita. È il leader emotivo della squadra, è sempre dentro la partita. Voglio giocatori che abbiano questo piglio anche quando vengono cambiati". Sul futuro della sua squadra non si sbilancia: "La nostra ambizione è il lavoro. Vogliamo migliorarci, io in primis, la società, i tifosi, i calciatori. Ci fa piacere, ma guardare la classifica non serve. Siamo costruiti per fare un campionato importante, stiamo crescendo. Ci teniamo questi punti ma non li vediamo, ora due giorni di recupero e poi una grande squadra europea. Dobbiamo recuperare subito e portare energie alla prossima gara che ci teniamo particolarmente".