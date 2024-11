Lazio, Castrovilli senza pace: altro infortunio, i tempi di recupero

Non c'è pace per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Lazio sarà costretto ad operarsi di nuovo. Lo ha annunciato la società biancoceleste con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il calciatore ha rimediato una lesione a carico del menisco mediale del ginocchio sinistro e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento in artroscopia con i tempi di recupero che dovrebbero essere stimati in circa un mese e mezzo prima di rivedere l'ex Fiorentina in campo.