Fazzini, pressing Lazio per battere il Napoli

Joya infinita. Il popolo romanista canta a squarciagola la canzone dei Negrita per festeggiare la decisione del loro idolo Paulo Dybala di restare nella Capitale. Il fantasista argentino, infatti, ha declinato le avance del Galatasaray e vuole proseguire ancora a lungo con la Roma. Mancano appena 5 presenze (da 45 minuti l’una) per far scattare il rinnovo automatico fino al 2026. Nei prossimi giorni è atteso in Italia uno dei suoi agenti (Carlos Novel) per fare il punto della situazione e programmare il futuro. Avanti insieme come si era auspicato pubblicamente la scorsa settimana Claudio Ranieri , che punta a trattenere pure l’altro Campione del Mondo in carica e a scadenza: Leandro Paredes. Il regista ha ricevuto una maxi offerta dall’Arabia, ma appare propenso a dare priorità alla Roma. A gennaio previsti tre colpi in entrata: un terzino destro, un difensore centrale e un vice Dovbyk in attacco. Parecchie invece le uscite: i giovani Dahl e Sangarè andranno in prestito, Zalewski piace al Marsiglia, Le Fee può finire al Betis, Shomurodov è stato sondato da Empoli e Cagliari; mentre si cercano acquirenti per Hermoso, Cristante e Pellegrini .

Lazio: obiettivo Fazzini

Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio è in pressing per evitare l’inserimento del Napoli e chiudere l’acquisto di Fazzini dall’Empoli. Operazione in prestito oneroso (1 milione) per 18 mesi con obbligo di riscatto (12 milioni). I toscani vorrebbero qualcosa in più (15 milioni complessivi) per dare il via libera; mentre il classe 2003 ha già trovato l’intesa col club del presidente Lotito per un contratto fino al 2029. Sullo sfondo i biancocelesti tengono d’occhio anche Berisha del Lecce, che vorrebbe dalla Lazio il terzino Hysaj.

Atalanta e Napoli, le richieste e obiettivi

Pioggia di richieste per i gioielli dell’Atalanta, ma la famiglia Percassi appare intenzionata a respingere al mittente tutte le proposte per i propri top player. L’ultima in ordine di tempo è arrivata dall’Atletico Madrid per Hien e si somma a quelle per Ederson (Manchester United), Loookman (Liverpool) e De Ketelaere (West Ham). Piuttosto la Dea vorrebbe regalare a Gasperini un centrocampista: per ora il Genoa però fa muro per Frendrup; mentre Bondo (Monza) preferirebbe il Milan ai bergamaschi.

Molto attivo anche il Napoli che sta definendo lo scambio di prestiti tra i portieri Caprile e Scuffet col Cagliari. La società partenopea ha individuato in Danilo (Juventus) e Biraghi (possibile scambio con Spinazzola alla Fiorentina) gli innesti giusti per completare il reparto difensivo, dal quale è in uscita in prestito Marin: Como in vantaggio sul Villarreal al momento nella corsa al centrale spagnolo. Bagagli pronti anche per Zerbin destinazione Venezia.

I lagunari vogliono pure Maggiore (Salernitana), Conde (Zurigo), Marchizza (Frosinone) e Pafundi (Udinese), quest’ultimo cercato anche dal Monza che valuta Moreno (Fiorentina) per la retroguardia. A proposito di difensori: pronto un contratto di sei mesi con opzione per lo svincolato Djidji con l’Empoli, il Parma ci prova invece per il centrale Erlic (Bologna) e segue il terzino sinistro Wagner (Philadelphia Union). Infine il Como è vicino all’ala destra Diao del Betis per 12 milioni.