Le pene dell’aquila Olimpia: la Lazio licenzia il falconiere Bernabé

Potrebbe sembrare la classica notizia del... E in effetti, per molti versi, o almeno per uno, lo è. Senonché non è solo questione di gossip pecoreccio, ma di oggettiva cronaca. De Roma. Anzi, de Lazio. La questione è grave ma non è seria. È grave perché c’è di mezzo un licenziamento, quello che la società di Lotito ha reso pubblico, e con effetto immediato, ieri sera con un comunicato ufficiale, relativo alle prestazioni (professionali, non sessuali) del signor Juan Bernabé. Si tratta del falconiere che in occasione delle partite casalinghe della squadra biancoceleste fa librare in volo per lo stadio Olimpico la splendida aquila Olimpia, un rito che per i tifosi laziali ha un valore ancor più affettivo (simbolo del loro senso di appartenenza) che propiziatorio (si vince e si perde non certo per il dispiegar d’ali di un uccello).