Fabiani: "Ecco perché la Lazio ha deciso di non acquistare Casadei”

ROMA - La Lazio ha chiuso la campagna acquisti invernale con tre nuovi regali per Marco Baroni. Un rinforzo per reparto: Provstgaard in difesa, Belahyane a centrocampo e Ibrahimovic per l’attacco. Giovanissime opportunità più che prime scelte, anche perché gli obiettivi, specialmente in mezzo al campo, erano ben altri a inizio mercato. A partire da Cesare Casadei, che, alla fine di un’estenuante testa a testa tra Lotito e Cairo, ha scelto di vestire la maglia del Torino. Anche se nel consueto bilancio di fine sessione, svolto ieri dal direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni ufficiali del club, è emersa una versione inedita della trattativa: «Mi si rimprovera il mancato arrivo di Casadei. Anche io però partecipo al poker del calciomercato e lui, come Fazzini, erano inseriti nel progetto di lavoro per arrivare al nostro obiettivo. Sento dire che Baroni volesse per forza Fazzini, ma è una bugia. Fosse arrivato lo avrebbe accolto, come fatto con Belahyane. Se è arrivato lui è perché il tecnico ne ha avallato l’arrivo. Potevamo prendere Casadei, ma non mi piace mi si imponga un altro giocatore per chiudere la trattativa: e parlo di Sylla».