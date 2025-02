Lazio, Baroni: “Mano di Gatti? No comment. Pellegrini, la porta è aperta…”

Baroni su Gatti

"Non ho visto l'episodio. Se guardo gli altri perdo energie. Io non posso guardare quanti punti fanno le altre, io voglio fare i punti. Per questo non posso guardare gli altri, è una debolezza. Non devo pensare ai punti che possono perdere le altre, devo guardare ai punti che posso fare io. Non l'ho guardato, per questo non voglio commentarlo. Io parlo del calcio di Fabregas, non delle sue parole. Io guardo tante partite del Como perché fa un bel calcio. Castellanos? Quando cerco di cucire il gioco della squadra lo faccio in base alle caratteristiche dei giocatori. Se un attaccante va sempre in profondità gioco per lui, altrimenti sfrutto un attaccante che lega di più il gioco. Taty sa che può crescere in zona gol, sono contentissimo di lui come di tutti gli altri. Ha tanti margini di miglioramento, non solo in zona gol. Sta facendo benissimo, c'è da mettere dentro un altro passettino, ma non solo lui, tutto il reparto offensivo deve diventare più prolifico".