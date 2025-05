Lotito fuori giri, la telefonata shock diventa virale: “I giocatori hanno la m… nel cervello”

"Quello è proprio un cretino"

Nel mirino di Lotito finisce anche l’attaccante Noslin: "È costato 18 milioni. L’ha voluto l’allenatore, non io. Adesso sai che mi ha detto: 'Ma che gli è successo? L’anno scorso era un fenomeno'. I giocatori sono così: hanno la m***a nel cervello. Se no non farebbero i calciatori. Hai mai visto un giocatore intelligente?". Poi una riflessione più ampia sul mondo del calcio: "Ci sono i giocatori normali, i buoni giocatori, gli ottimi e poi i campioni. I campioni sono quelli che hanno sempre l’interruttore acceso. Domenica hai visto Pedro? Quello è un campione. E gli altri? Che ca**o sono? Uno è una pippa, quell’altro pure… stiamo messi così. Che vuoi fare?". Infine, il tifoso gli fa notare un 'like' social del giovane Tchaouna a un contenuto del Bodo, e anche in questo caso la risposta del presidente non si fa attendere: "Quello è proprio cretino... e nemmeno parla l’italiano".