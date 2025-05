Caso biglietti, la Lazio tuona: "Nessun favoritismo per i tifosi Juve"

Lazio-Juve, il comunicato sulla vendita dei biglietti

Lazio, Fabiani: "Addio Tudor? Fu lui a voler andare via"

Di seguito il comunicato della società biancoceleste per chiarire le modalità di vendida dei biglietti per: "Innanzitutto è falso affermare che la Società abbia favorito l’accesso dei tifosi juventini. Al contrario, è stato predisposto per la prima volta un periodo di vendita esclusivo di quattro giorni riservato unicamente ai possessori della, proprio per agevolare e garantire la presenza dei nostri tifosi. Durante tale fase, ciascun possessore poteva acquistare fino a quattro biglietti, ma la risposta ottenuta non è stata numericamente significativa. Terminato questo periodo, si è proceduto alla vendita libera per garantire la massima partecipazione di pubblico, tenendo conto della necessità di riempire lo stadio, dato il prestigio dell’incontro e la trasmissione internazionale in mondovisione. Limitare ulteriormente la vendita - ad esempio ai soli residenti nella regione Lazio o esclusivamente ai possessori della card prima della vendita stessa - oltre a rappresentare una scelta poco percorribile dal punto di vista giuridico, avrebbe comportato inevitabilmente una diminuzione significativa del pubblico laziale presente allo stadio. Va sottolineato, inoltre, che al momento risultano ancora circa 2.000 posti disponibili nellanella zona dedicata ai tifosi della Lazio. È stato inoltre predisposto uno specifico settore vicino agli ospiti, riservato ai tifosi juventini proprio per evitare l’acquisto in altri settori da parte loro. Pertanto, è del tutto infondato sostenere che l’acquisto da parte dei tifosi juventini stia impedendo ai tifosi laziali di assistere alla partita. La Lazio ribadisce il suo impegno assoluto nel garantire condizioni ottimali per i propri sostenitori, respingendo con forza ogni accusa priva di fondamento che tende solo a creare divisioni inutili. Ora più che mai, abbiamo bisogno del supporto di tutti i nostri tifosi: Lazio-Juventus è uno scontro diretto fondamentale per l’accesso alle competizioni europee della prossima stagione. Dopo una stagione importante e ricca di soddisfazioni, a sole tre giornate dalla fine del campionato, siamo ancora in corsa per un prestigioso traguardo. Non possiamo sbagliare: riempiamo lo stadio e spingiamo la squadra verso la vittoria".A pochi giorni dallo scontro diretto, il ds dellaha parlato così della sfida a La Stampa: "Chi ha più da perdere tra Lazio a? Noi e loro, non vedo differenze. Noi siamo arrivati fino a qui grazie alla forza delle idee e, le idee, danno sostanza e forma a tutto. Il quarto posto è una corsa a più facce: se loro devono conquistarlo, noi lo vogliamo prendere. La Lazio è senso di appartenenza: lo hanno capito i nostri tifosi, lo ha percepito chi ama il calcio. I risultati contano, e non poco, ma conta anche come lavori per arrivarci: noi, in questa stagione, abbiamo creato curiosità negli occhi di chi ci guarda". Quindi suche lo scorso anno ha allenato proprio i biancocelesti: "Tudor in corsa fa la differenza: il suo impatto fu più che positivo con la squadra e l'ambiente. Ho letto di screzi tra l'allenatore e la società, niente di vero. Fu Igor a decidere di andare via e, noi, di continuare sulla nostra strada che prevede un orizzonte temporale di tre anni per dare un senso al nuovo progetto".