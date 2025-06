Baroni non è più l'allenatore della Lazio: ufficiale. Per il Toro è la prima scelta

ROMA - Ufficiale la seprazione tra la Lazio e Marco Baroni . Attraverso un comunicato ufficiale, il club bianconceleste ha salutato l'allenatore arrivato l'estate scorsa e che in questa stagione non è riuscito a qualificarsi nelle coppe europee alla guida della squadra capitolina. "La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister", questo il comunicato della società che ora si preapara a riabbracciare Maurizio Sarri .

Baroni prima scelta del Torino

L'ormai ex biancoceleste potrebbero subito tornare in panchina in Serie A con il Torino che ha offerto un contratto biennale, ma non è detto che ciò basti a convincerlo a dire sì, perché all’allenatore nato a Firenze sta pensando proprio la Fiorentina, che inaspettatamente si è ritrovata dall’oggi al domani a dover trovare un nuovo tecnico dopo le dimissioni di Raffaele Palladino. Tra le alternative che in casa granata si stanno considerando ci sono anche tre campioni del mondo del 2006: Daniele De Rossi (che è ancora legato contrattualmente alla Roma e percepisce uno stipendio di 3,5 milioni a stagione fino al 2027), Alberto Gilardino e Rino Gattuso. Oltre a loro c’è Francesco Farioli che ha lasciato l’Ajax. Baroni resta però la prima scelta: piace perché con lui in panchina ci sarebbe anche una sorta di continuità tattica, considerando che il Torino proseguirebbe sulla strada del 4-2-3-1 che Vanoli aveva adottato a fine dicembre per portare la squadra fuori dalla crisi di risultati nel quale era finita.