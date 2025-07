Lotito ricoverato, Lazio in apprensione: malore, accertamenti in ospedale

"Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti". Così il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, al telefono con LaPresse ha commentato le notizie secondo cui sarebbe stato ricoverato al Gemelli in seguito a un malore. "Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?", ha poi scherzato. Il malore è comunque avvenuto, seppur lieve, in Senato. Ora la sua condizione è al vaglio dei medici.

Il comunicato dello staff di Lotito

"In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore". Lo precisa in una nota lo staff del senatore azzurro e patron della Lazio. "Il senatore ringrazia il personale medico per la professionalità e l'attenzione ricevuta, e rassicura tutti coloro che in queste ore hanno manifestato affetto e vicinanza" - si legge sempre nella nota ufficiale.