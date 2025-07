Lazio, 'il capo è a casa': Sarri guida l'allenamento dopo gli accertamenti medici

Maurizio Sarri sta regolarmente dirigendo l'allenamento della Lazio a Formello. In una storia pubblicata su Instagram dal club biancoceleste è stata condivisa una foto del tecnico, accompagnata dal messaggio: 'The boss is in the house' ('Il capo è a casa'). In mattinata su alcuni organi di informazione era stata riportata la notizia di un presunto malore, e successivo ricovero per accertamenti, di Sarri. Ma la Lazio, con una nota, aveva precisato: "Il mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell'allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center". Sarri si è diretto subito in campo tenendo un discorso per tutto il gruppo prima di dare ufficialmente il via all'allenamento. Al quale, però non ha preso parte Castellanos, a riposo precauzionale per un fastidio muscolare di lieve entità