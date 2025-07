'Pensavo Lotito mi avesse fregato": Sarri, il mercato bloccato ed il ritorno alla Lazio

Maurizio Sarri e la Lazio . Un matrimonio rinnovato dopo un anno di separazione, durante il quale i reciproci pensieri tornavano costantemente l'uno dall'altro. A seguito di una stagione di transizione che ha visto la Lazio andare avanti sotto l'ala di Marco Baroni - attuale tecnico del Torino -, terminata nel peggiore dei modi con il mancato raggiungimento della qualificazione in Conference League, il club biancoceleste ha deciso di ritornare sui suoi passi, riportando in auge un corteggiamento deciso ed ammaliante nei confronti di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, che più volte ha rimarcato l'importanza della 'lazialità', è caduto in tentazione, non riuscendo minimamente a tentennare dinanzi al richiamo della Lazio e del suo presidente Claudio Lotito, che ha assistito Sarri nella conferenza stampa di presentazione al club biancoceleste tenutasi nel corso della giornata odierna.

Sarri ed i 'vantaggi' del mercato bloccato

"Ho pensato che il presidente mi aveva fregato, ma avevo già preso la decisione di tornare. Lasciare per la difficoltà sarebbe stato brutto nei confronti di società, squadra e tifosi. È stata un'arrabbiature di un'ora. Ho fatto una scelta. Qualcuno ha detto che non avevo alternative, ma ho avuto colloqui con altre squadre di Serie A e arabe, era un anno prolifico da questo punto di vista ma ho scelto la Lazio per il legame che sento con l'ambiente". Così Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Lazio. "Abbiamo una difficoltà ma la possiamo sfruttare in maniera negativa, costruendo un alibi, o in maniera positiva rafforzando il gruppo - ha continuato parlando di mercato - Veniamo da due settimi posti, abbiamo bisogno di miglioramenti. Tramite il mercato non è possibile, e non bisogna pensarci, ma l'altro miglioramento va cercato attraverso il lavoro".

Certi amori non finiscono...

"Io penso che la prima esperienza di Sarri non si sia mai interrotta, una serie di situazioni contingenti che hanno determinato questo temporaneo avvicendamento, indipendente dalla volontà nostra e del mister. Ci siamo lasciati con un arrivederci. Era giusto che proseguisse in questo momento per provare a mantenere un percorso che era stato intrapreso e che non era stato ultimato. È stata una scelta fatta con razionalità e cuore, per un uomo che può dare ancora tanto al calcio perché è un maestro". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel corso della conferenza stampa del ritorno in biancoceleste di Sarri. "Dipenderà da noi non deludere i tifosi e confermare le aspettative. Siamo abituati ad accettare, anche se non condividiamo, le situazioni che si sono venute a determinare - ha aggiunto con riferimento al blocco del mercato -. È uno svantaggio, ma può diventare un lato positivo nel momento in cui si cementa un gruppo che ha voglia di dimostrare le proprie potenzialità".