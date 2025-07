Fenerbahce-Lazio, decide Kahveci: il gesto tra Mourinho e Sarri a fine partita

Per la Lazio arriva la prima sconfitta del pre-campionato. I biancocelesti, infatti, sono stati battuti di misura dal Fenerbahce a Istanbul in una sfida che ha rimesso uno contro l'altro anche Maurizio Sarri e José Mourinho, quest'ultimo oggi tecnico del club turco, protagonisti in passato di numerosi botta e risposta. Per portare a casa l'amichevole e mandare al tappeto la formazione capitolina, ai padroni di casa è bastata una rete di Kahveci nella ripresa.