Lazio, amore infinito dei tifosi: mercato bloccato ma abbonamenti da record!

Contro ogni previsione, contro un’estate che ha lasciato più ombre che luci. I tifosi della Lazio hanno risposto con l’unica arma che conoscono davvero: l’amore. Nonostante un mercato bloccato dall'indice di liquidità , quindi con l'impossibilità di fare acquisti, il popolo biancoceleste ha scelto un’altra via. Quella dell’appartenenza. Lo stadio Olimpico, anche quest’anno, sarà una casa piena. È un grido silenzioso ma potente, un messaggio che attraversa le difficoltà. In un calcio dove i sentimenti spesso si perdono tra bilanci e trattative, i laziali hanno messo il cuore davanti a tutto.

Record senza rinforzi

È stata una campagna abbonamenti surreale in casa Lazio, figlia di un'estate priva di colpi di mercato, per forza di cose e non per volontà del club, ma carica di passione. Alla chiusura ufficiale, le tessere staccate toccano quota 29.136, un numero che entra di diritto nella storia del club. Solo due anni fa, nella stagione 2023-24, con 30.333 abbonati, si era fatto meglio nell’era Lotito, iniziata nel 2004. Numeri ancora più significativi se si considera che il clima attorno alla società è tutt’altro che disteso. I tifosi hanno scelto comunque di esserci, di stringersi attorno a Sarri e alla squadra. Lo scorso anno furono 29.036, oggi si registra una leggera ma simbolica crescita. E se i primi risultati stagionali saranno convincenti, è già prevista una possibile riapertura delle vendite a settembre: il primato potrebbe essere ancora superato.

Un patto da onorare

Ora la palla passa a chi scenderà in campo. Toccherà a Sarri e ai suoi ragazzi restituire l’energia ricevuta. Perché quello dei tifosi non è solo un gesto di fedeltà, è un atto di fiducia incondizionata. Domenica a Como, in mille seguiranno la squadra, spinti da una passione che non conosce soste. A Formello, il Comandante sta preparando la prima battaglia contro la squadra di Fabregas (ore 18.30), con la consapevolezza che dietro ogni allenamento, ogni corsa, ogni scelta tattica, c’è un popolo che ha deciso di crederci ancora. Anche senza nomi nuovi, anche con mille dubbi. Ma con un’unica certezza: sostenere i colori biancocelesti.