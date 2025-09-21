Sarri, disperazione derby: "Perso per un erroraccio, la Lazio meritava. Dia stava bene"

"Le occasioni per pareggiare ci sono state, abbiamo perso per un erroraccio. Vediamo se è un errore tecnico o di superficialità, abbiamo perso in un brutto modo dopo una buona partita. Dispiace per la nostra gente che ci ha sostenuto e per la squadra che ha fatto una partita che non si meritava di perdere". Questo il commento di Maurizio Sarri, intervenuto al termine del derby di Roma, che ha visto i giallorossi imporsi per 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini (38'). La Lazio lascia inoltre l'Olimpico in 9 uomini, causa il rosso diretto a Reda Belahyane per il brutto intervento su Manu Koné nel secondo tempo e all'espulsione per proteste di Matteo Guendouzi dopo il triplice fischio. La classifica resta dunque ferma a quota 3 punti, con un bilancio di 3 ko e 1 vittoria nelle prime 4 giornate di Serie A: la prossima c'è il Genoa al Ferraris (29 settembre). Queste le parole del tecnico: "Errore tecnico o di superficialità? Tutte e due, rivedendolo così al volo. Dia invece di Castellanos? Il tentativo era di non dargli punti di riferimento e inserirsi con i centrocampisti, nel primo tempo l'abbiamo fatto due volte. Dia aveva fatto benissimo durante la settimane e mi sembrava giusto dargli un'opportunità, stare fuori ha fatto bene a Taty perché in quella mezz'ora è entrato bello deciso.
Sarri: "Ora la solita incazzatura"
"La squadra ha avuto un po' di sbandamento dopo il gol subito perché anche Rovella era in difficoltà e gli abbiamo chiesto di fare 6-7 minuti soffrendo per non sprecare subito il secondo slot di cambi - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . La reazione del secondo tempo? Secondo me lo meritavamo anche nel primo, fino al loro gol non avevamo concesso niente di particolare e due occasioni con Guendouzi e Rovella. Sul gol abbiamo sbandato e potevamo prendere anche il secondo, ma fino a lì non avevamo segnali di poter perdere la partita. Cosa mi aspetto ora? La solita incazzatura e tristezza post derby perso, l'altro però ha avuto una storia diversa perché nel primo tempo perdevamo già 3-0".