Sarri, disperazione derby: "Perso per un erroraccio, la Lazio meritava. Dia stava bene"

"Le occasioni per pareggiare ci sono state, abbiamo perso per un erroraccio. Vediamo se è un errore tecnico o di superficialità, abbiamo perso in un brutto modo dopo una buona partita. Dispiace per la nostra gente che ci ha sostenuto e per la squadra che ha fatto una partita che non si meritava di perdere". Questo il commento di Maurizio Sarri, intervenuto al termine del derby di Roma, che ha visto i giallorossi imporsi per 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini (38'). La Lazio lascia inoltre l'Olimpico in 9 uomini, causa il rosso diretto a Reda Belahyane per il brutto intervento su Manu Koné nel secondo tempo e all'espulsione per proteste di Matteo Guendouzi dopo il triplice fischio. La classifica resta dunque ferma a quota 3 punti, con un bilancio di 3 ko e 1 vittoria nelle prime 4 giornate di Serie A: la prossima c'è il Genoa al Ferraris (29 settembre). Queste le parole del tecnico: "Errore tecnico o di superficialità? Tutte e due, rivedendolo così al volo. Dia invece di Castellanos? Il tentativo era di non dargli punti di riferimento e inserirsi con i centrocampisti, nel primo tempo l'abbiamo fatto due volte. Dia aveva fatto benissimo durante la settimane e mi sembrava giusto dargli un'opportunità, stare fuori ha fatto bene a Taty perché in quella mezz'ora è entrato bello deciso.