Sarri, cambiamenti Lazio: "Il modulo non è variabile decisiva". E su derby e Basic...

T orna al successo la Lazio con un netto 3-0 a Marassi contro il Genoa . Dopo il match, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky: "Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo. Non è quello la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, forse il risultato è un po’ troppo largo".

Il post derby e il reintegro di Basic

Sulle corde toccate dopo il ko nel derby: "Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito". E sulle emozioni vissute dopo il derby perso: "Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile". Il reintegro di Basic: "Con Basic ho parlato il 31 agosto: sapeva che sarebbe rimasto temporaneamente fuori lista. La sua risposta in campo è stata molto seria".