Dia, niente Senegal: resta a Roma. Emergenza infortuni per Sarri, dopo la sosta ecco Atalanta e Juve

Boulaye Dia non si unirà al Senegal . L'attaccante della Lazio , non in perfette condizioni fisiche dopo la sfida contro il Torino, era stato convocato dal ct Pape Thiaw per le gare contro il Sud Sudan e la Mauritania, valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, ma non è partito per il ritiro della propria nazionale , preferendo rimanere a Formello per smaltire i fastidi e non aggravare ulteriormente la situazione. Sono stati convocati invece Isaksen , Hysaj , Mandas e Tavares , che lasceranno il quartier generale biancoceleste per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali.

Emergenza per Sarri

L'ultimo problema di Dia va ad aggiungersi al momento complicato della Lazio, ancora in emergenza a causa degli infortuni e attesa, al rientro dalla sosta, dalle sfide contro Atalanta e Juventus. Oltre al lungodegente Vecino, i biancocelesti sono privi di Rovella e Dele-Bashiru (che si sono infortunati nel derby), Marusic (problema fisico dopo l'assist vincente contro il Genoa), Zaccagni (che ha saltato l'ultima con il Torino) e Luca Pellegrini (uscito per infortunio contro i granata). Emergenza che ha costretto mister Sarri a reinserire Basic in lista.