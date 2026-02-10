Tuttosport.com
"Lazio venduta entro primavera, so anche a chi...": Fiorello sgancia la bomba

Il noto conduttore siciliano lancia l'indiscrezione mentre attende la risposta di Giorgia alla propria videochiamata: tutti i dettagli
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Lazio venduta a primavera? Fiorello lancia l'indiscrezione e ben presto sui social la notizia diventa virale. Non è passato inosservato infatti un passaggio della trasmissione su Rai 2 'La Pennicanza' nel momento in cui il noto conduttore siciliano attende una risposta a una videochiamata dalla cantante Giorgia. 

Lo scoop

"Giorgia sarà il prossimo annuncio di Carlo Conti a Sanremo? Chi può dirlo?", ironizza prima Fiorello, per poi lanciare il suo 'scoop' mentre dialoga con Biggio: "Ho uno scoop, ho saputo una cosa. Per gli amici della Lazio, la Lazio verrà acquistata entro primavera, e so anche da chi. Posso dirlo? Sono voci, voci romane. Non posso dire di corridoio perché a Roma ce so' le strade...".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

