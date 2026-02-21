Sarri dopo il Cagliari: "Qui ha perso la Juve, non è un terreno facile. Il risultato va bene, ma..."

Sarri: "Ero nervoso, ma non per il risultato. Juve..."

"Che valore do a questo punto? Ero nervoso perché non mi sono piaciute parecchie scelte della squadra, questa è una squadra difficile da affrontare. Qui hanno perso la Roma e la Juve. Non ero nervoso per il risultato, che va anche bene, ma questa squadra va affrontata col palleggio veloce e noi non l’abbiamo fatto e questa cosa mi ha fatto arrabbiare. La partita poi alla fine è stata combattuta, ci sono state poche occasioni da gol da entrambe le parti e sul finale siamo stati più pericolosi sulla fascia sinistra perché sono entrati due giocatori che in quei venti minuti hanno fatto bene." Queste le parole di Maurizio Sarri al termine di una gara molto combattuta contro il Cagliari. Il tecnico biancoceleste ha poi proseguito: "Noi in trasferta non perdiamo da metà novembre. L'ultima sconfitta è stata con il Milan, anche un po' farlocca, perché è stata al 95'. Ci è mancata qualche vittoria, perché il percorso è in linea, posso imputare davvero poco ai ragazzi, perché questa è una stagione maledetta. Oggi senza sei giocatori indisponibili, a cui si è aggiunto Rovella che ha una frattura alla clavicola, quindi siamo in sette e non è un momento d'emergenza. Tutta la stagione è così".

"Zaccagni non in condizione. Tifosi? È come se..."

Maurizio Sarri si è poi soffermato anche sull'attacco della Lazio: "Un po’ è fisiologico, un po’ frutto di caratteristiche. Maldini fa fatica a attaccare la profondità, Isaksen non è da movimenti senza palla. Zaccagni non è in condizione ottimale. Tutto quello che rincorriamo dall’inizio, giocatori che stanno fuori da un mese e mezzo devi aspettare per averli in condizione ma devi fargli mettere minuti nelle gambe. Ma non sono solo queste le problematiche”. Il divieto di trasferta per i tifosi laziali è "anticostituzionale". Lo ha definito così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, parlando a Dazn al termine della partita contro il Cagliari terminata 0-0 alla Unipol Domus. "In quelle storie erano coinvolti in 50 - ha aggiunto Sarri - e hanno vietato le trasferte a un'intera tifoseria. Ci sono quegli altri 3-4mila che di solito vengono a vederci in trasferta e che non hanno fatto niente, e non possono venire. È come se io fossi in autostrada e c'è uno che guida contromano, e tolgono la patente anche a me".