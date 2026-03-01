Tuttosport.com
Sarri, il tracollo Lazio contro il Torino e la Coppa Italia: "Se pensavamo all'Atalanta..."

Il tecnico dei capitolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta in trasferta sul campo dei granata
2 min
Sarri, il tracollo Lazio contro il Torino e la Coppa Italia: "Se pensavamo all'Atalanta..." © Getty Images
Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta in trasferta sul campo del Torino per 2-0 decisa dalle reti di Simeone e Zapata. Il tecnico della Lazio ha dichiarato: "Pensavamo alla Coppa Italia? Se l'abbiamo fatto abbiamo fatto un errore. Il campo ci ha detto che eravamo più scarichi degli avversari, abbiamo perso tutte le palle vaganti, è un segnale preoccupante. L'applicazione difensiva non era la nostra, ma la sensazione visiva è che loro avevano un'altra determinazione e convinzione quando arrivavano nei pressi della nostra area di rigore".

Le parole di Sarri

"I minuti finali? Non so se sono stati i cambi o una reazione nervosa per lo svantaggio, ma è poco. A livello di produzione offensiva abbiamo avuto qualche palla gol, ma la fase difensiva non è stata di grande livello. Su ogni palla andavamo in difficoltà e di solito non è così. Dal punto di vista mentale ci è mancato qualcosa". Maurizio Sarri ha poi concluo così: "Utile avere i tifosi in semifinale? Ci sarebbero utili tante cose, ci sono mancati durante l'anno. La nostra situazione è questa, non ci sono alibi. Dobbiamo trovare forti motivazioni e stop. Non è il caso di fare tanti discorsi o drammi, pensiamo alla prossima. Solo una piccola riflessione sul perché siamo arrivati scarichi, è un pericolo che c'era ma ne eravamo consapevoli. Andava evitato".

