"Molti ricordano male", "Alla Juve rapporti tesi ma...": Paratici-Sarri, ricordi Scudetto

FIRENZE - "Il gol è stato fortuito . Fino a quel momento la partita era completamente in mano a noi, come gestione e come palleggio. Noi abbiamo la responsabilità di aver concesso qualche ripartenza di troppo a campo aperto, però la partita l'abbiamo fatta sempre noi. La sconfitta, sinceramente, mi sembrava un po' eccessiva per quello che si è visto in campo". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri commenta il ko rimediato dalla Fiorentina al Franchi : "Ci sono sei squadre sole che hanno perso meno di noi in questo campionato. Non siamo certamente i primi , questo è chiaro".

Gli obiettivi della Lazio

"Per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio, vediamo: non sentiamo ancora niente, non so quali possano essere i programmi per il futuro. La stagione è stata devastante: solo nella preparazione di questa partita ci mancavano dieci giocatori, ci è toccato far giocare tutti gli acciaccati un tempo per uno. È stata una stagione tutta così, devastante, difficilissima. I problemi sono stati anche tanti altri. Per i programmi futuri, vedremo quello che avrà in mente la società e di conseguenza quello che avrò in mente io. Sta mancando un riferimento offensivo in area? Il mancato attacco dell'area di rigore è un problema che abbiamo avuto per tutto l'anno. È una caratteristica che ci manca un po'".